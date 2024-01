Noch schneller up to date Kreispolizei hat jetzt einen WhatsApp-Kanal

() Die Kreispolizeibehörde Mettmann versorgt Bürgern sowie Journalisten regelmäßig mit wichtigen Informationen. Dazu nutzt sie seit vielen Jahren neben klassischen sozialen Medien wie Facebook, Instagram und X (vormals Twitter). „Damit wir ab sofort noch mehr Menschen über wichtige und interessante Polizeimeldungen up to date halten können, haben wir heute unseren eigenen WhatsApp-Kanal gestartet“, kündigt die Kreispolizei an.