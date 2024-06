So war Ratingens erster Jugendkulturtag „Das wollte ich schon immer mal machen“

„Ich bin hier, weil ich meine Fahrtechnik und Sprünge verbessern will“, erklärt Ferdinand. „Tipps von den Trainern geben mir mehr Sicherheit. Alles in allem ist es sehr cool hier“, sagt der Biker und stürzt sich in den Parcours. Thomas und Bent sind eigentlich Dauergäste im Bike Park. „Es ist aber viel schöner, mit vielen anderen zu fahren und sich auszutauschen“, finden sie. Einziges Manko an diesem Tag: „Der starke Wind macht uns ganz schön Probleme“, konstatiert Thomas. „Wir haben hier heute alle Könnenstufen dabei – die meisten fahren schon auf einem sehr hohen Niveau“, so die Trainer, die stolz zur Kenntnis nehmen, dass kurz vor dem Ende des Workshops wirklich jeder Teilnehmer in der Lage ist, einen großen Sprung zu überstehen.