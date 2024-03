Lintorfer Gymnasium Kopernikus-Schülerinnen präsentieren Uraufführung

Und egal welcher Plan: Alle haben etwas mit graben zu tun. Da will die neue Lebensgefährtin des Grafen (Lara Ruflair), die auch am Grafen „rumgräbt“, natürlich mit dabei sein. Über all dem Durcheinander schwebt die Frage: Wo ist eigentlich Tante Agathe abgeblieben? Vor der traditionellen Kulisse eines verarmten Adelshauses spielt der Kampf ums Geld mindestens eine ebenso wichtige Rolle wie das Ringen ums Gesehen- und Geliebtwerden. In dieser sympathischen Komödie wird es zwischen Drehort-Gestaltung, Hochzeitsplanungen, Geschwisterrivalität und queeren Beziehungen jedenfalls nicht langweilig.