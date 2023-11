Kopernikus-Gymnasium KGL lädt zum Tag der offenen Tür ein

() Das Kopernikus-Gymnasium öffnet am Samstag, 11. November, von 10 bis 13 Uhr seine Pforten für Viertklässler und deren Eltern. Die Schulgemeinschaft wird an diesem Tag zeigen, wie vielfältig das Schulleben am Lintorfer Gymnasium ist. Eine Schulführung wird einen Einblick in die Unterrichts- und Fachräume ebenso wie in die Aula und die Turnhalle gewähren.