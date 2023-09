50 Jahr KGL Gymnasiasten verwandeln Schule in Festgelände

Gegründet wurde das Lintorfer Gymnasium im Jahr 1972, seinen Namen bekam es aber erst ein Jahr später, sodass man sich entschieden hatte, das Jubiläum 2023 zu feiern. Sowohl in der Rede des stellvertretenden Schulleiters, Jörn Fink, als auch im Interview mit dem KGL-Lehrer der ersten Stunde und Initiator der Namensgebung, Georg Lurweg, wurde sodann herausgestellt, weshalb Nikolaus Kopernikus auch heute noch als Vorbild dienen könne: Schule sei nicht dazu da, darauf vorzubereiten, ins System zu passen, sondern dazu, Wissensdurst zu fördern und neue Erkenntnisse auch gegen Widerstände durchzusetzen, sich nicht unterkriegen zu lassen und auch unbequeme wissenschaftliche Erkenntnisse zu veröffentlichen. Und wie bei Kopernikus geht es auch in der heutigen Debatte um das Ernstnehmen von wissenschaftlichen Erkenntnissen wieder um unsere Erde und die Sonne – wenngleich auch in einem anderen Zusammenhang.