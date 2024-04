Folklore-Duo zu Gast in der Textilfabrik Musikalische Reise durch Europa

So zogen die beiden Musiker ihren Zuhören mit Eichendorfs Lied aus dem „Taugenichts“ die musikalischen Reiseschuhe an und entführten sie zu verschiedensten Epochen und kulturellen Strömungen Europas. Sie erzählten von Menschen, die sich in früheren Jahrhunderten bereits auf Reisen quer durch Europa begeben hatten, darunter auch viele Spielleute und Gaukler.