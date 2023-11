Konzertchor Ratingen Ratinger Sänger treten in Italien auf

Nach individueller Anreise traf man sich in Rovigo zum ersten Konzertabend am 3. Oktober, nicht ohne vorherige Probe am Anreiseabend. Logistisch eine Herausforderung, denn auch das Jugendsinfonieorchester musste samt Instrumenten und Begleitpersonen mit zwei Bussen aus Düsseldorf anreisen. Nach einem umjubelten Konzert ging es nach Padua zur zweiten Aufführung in der Basilica Santa Giustina, eine der größten Kirchen der Welt. Eine Herausforderung mit einer speziellen Akustik durch die großen Seitenschiffe und die enormen Ausmaßes dieses Bauwerks, die der Chor durch Interaktion, Kommunikation miteinander und Freude am gemeinschaftlichen Singen ebenfalls erfolgreich meistern konnte.