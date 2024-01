Kulturkreis Hösel Die Flöte in all ihren Facetten

Beim Kulturkreis Hösel steht ein außergewöhnliches Konzert auf dem Programm. In der Sonntagskonzertreihe (auch als Abo buchbar) am 28. Januar ab 17 Uhr erwartet das Publikum im Oktogon (Bahnhofstraße 71) in Hösel eine Präsentation für Querflöte und Klavier mit einem Querschnitt anregender Kompositionen, alle sorgfältig interpretiert von der mehrfach preisgekrönten Flötistin Pipilota Neostus, die am Flügel von der erfahrenen Pianistin Vanda Albota begleitet wird.