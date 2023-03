Kultur in Ratingen Passionskonzert in der Kirche St. Peter und Paul

„Die sieben Worte Jesu am Kreuz“ greifen auf eine lange vor Heinrich Schütz bekannte Kompilation von Worten Jesu Christi am Kreuz aus den vier Evangelien zurück. Fünf Vokalstimmen, zwei obligate Instrumentalstimmen und Basso continuo teilen sich die im Wechsel von Secco-Rezitativen und Arios gestalteten Herrenworte. Der Chor gestaltet die Rahmensätze des Passionsliedes „Da Jesus an dem Kreuze stund“, er übernimmt die Rezitative zur „neunten Stunde“ als „Beteiligter“, und er fügt fünf Passionschoräle von Heinrich Schütz ein.