Auf der Wasserburg Musikerpaar spielt ein Stück Musikgeschichte

Mit beiden Kontinenten ist ihr Lebensweg eng verwoben. Nou Inui wurde als Sohn einer griechischen Mutter und eines japanischen Vaters in Belgien geboren und studierte Violine in Brüssel, Paris, Karlsruhe und Düsseldorf. Er spielt auf einer Violine von Tomaso Balestrieri von 1764. Die in Japan geborene Koreanerin, Pianistin Soomija Park, studierte ebenfalls in Karlsruhe und Düsseldorf, wo sie an der Robert Schumann Hochschule heute beide als Dozenten tätig sind.