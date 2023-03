Kultur in Ratingen Gitarre präsentiert sich als vielseitiges Instrument

Die Gitarre ist stark mit der Folklore verbunden, besonders in der Spanisch sprechenden Welt. Und so dominierten letztlich temperamentvolle und oft romantische Werke der letzten 150 Jahre das Programm wie „Tres Canciones Mexicanas“, die Ballettmusik zu „El Amor Brujo“ oder Piazollas „Histoire du Tango“. Spannend gelang die Verknüpfung von Folk und Kammermusik dem Gitarristen Juan Manuel Molano in Sergio Assads „Aquarellen“. Auf der einen Seite verliefen Klangfarben bis in höchste Flagolet-Schichten, auf der anderen Seite schimmerten tatsächlich Samba-Rhythmen und Bossa-Nova-Chords hindurch. Moderner noch stellte sich Junyoung Jung mit Leo Brouwers „La Gran Sarabanda“ in diese Traditionslinie. George Bizet spickte seine Oper „Carmen“ mit Klischees der spanischen Folklore. Gemma Caro Torralba, Ema Kapor, Danijel Dondjivic und Ivan Praljak griffen die Vorlage dankbar auf und imitierten auf den Korpus klopfend täuschend echt Kastagnetten. Sowieso war diese Quartett-Besetzung nicht alltäglich und offenbarte einen großartigen Gesamtklang mit dumpfen und perkussiven Begleitschlägen oder wunderbar schwingendem gleichzeitigem Vibrato. Einen besonders schönen Klang hatte Yaroslava Ihnatenko. Sie spielte eine Elegie mit besonders fließenden Arpeggien und wunderbar ausgewogener Dynamik der Stimmen.