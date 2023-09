Kultur in Ratingen Geistliche Musik im modernen Gewand

Felicia Friedrich und Jörg Siebenhaar lernten sich schon Anfang der 90er-Jahre während ihres gemeinsamen Jazz-Studiums an der Folkwang-Hochschule in Essen kennen. Beide Musiker teilen die Leidenschaft für das Spiel im Duo – ein interaktiver, intimer Dialog mit vielen Freiräumen und der großen Chance, dass sich Stimme und Akkordeon in einem gemeinsamen Raum wieder finden. Der Eintritt ist frei; eine großzügige Spende wird am Ausgang herzlich erbeten.