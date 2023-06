Konzert in der Friedenskirche Ein Zusammenspiel von Musik und Poesie

Ost · () Schon seit einigen Jahren gastiert im Sommer das Emerald Duo aus den USA, Susan Doering (Violine) und Professor Dieter Wulfhorst (Cello), in der Friedenskirche an der Hegelstraße. Nach einer Pause durch die Pandemie reisen die hoch qualifizierten Musiker aus den USA an, um ihre Tournee in Deutschland zu starten.

14.06.2023, 17:09 Uhr

Das Emerald Duo sind Susan Doering an der Violine und Dieter Wulfhorst am Cello. Foto: Veranstalter

Das hochgelobte Ensemble präsentiert am Samstag, 24. Juni, ab 18 Uhr in der Friedenskirche an der Hegelstraße mit seinen einfühlsamen und spritzigen musikalischen Darbietungen ein umfangreiches Spektrum von der Klassik bis zur Moderne. Und immer wieder bei ihrem Auftritt in der Friedenskirche sind die Flötistin Gesa Wulfhorst und der aus Ratingen stammende Manfred Sander an der Viola dabei. Die stimmungsvolle und beglückende Atmosphäre des Konzerts vertiefen die erfahrenen Sprecherinnen Annelie Kraft und Silke Moor mit ausgewählter Lyrik. Ein Zusammenspiel von Musik und Poesie. Dieses kulturelle Erleben lassen die Melodie, den Ton und das Wort hörbar und spürbar werden. Diese zauberhafte, wunderbare Energie in der Welt der Musik und der Lyrik möchten die Akteure lebendig werden lassen. Der Eintritt ist frei.

(RP)