Konzert auf hohem Niveau Junge Talente verzaubern am Klavier

Die neunjährige Antonia Schwindt stieg direkt mit dem Allegro aus Beethovens Klaviersonate in E-Dur ein und legte mit einem Impromptu von Chopin nach. Spätestens hier war klar, dass diese Kinder ihrem Alter musikalisch weit voraus sind. In Rimsky-Korsakows „Hummelflug“ brillierte sie mit technischem Können und enormer Virtuosität. Yuna Nakagawa, 24 Jahre alt und mittlerweile im Masterstudium, präsentierte sich innig mit zwei wunderschönen Chopin-Stückchen im Liszt-Arrangement: „Mädchens Wunsch“ und „Frühling“. Dem gegenüber zeigte sie Größe in der Interpretation von Bartoks klangbrechender Suite Opus 14.