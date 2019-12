Unternehmerverband Ratingen : Konjunktur: Erwartungen an 2020 sind hoch

Konjunktur: Erwartungen an 2020 sind hoch

Die Ratinger Wirtschaft wächst, wie hier in Ost. Jede vierte der befragten Firmen will 2020 mehr Personal einstellen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Der Unternehmerverband Ratingen hat Firmen um eine Einschätzung des zu Ende gehenden Jahres gebeten. Und um Prognosen für 2020.

(RP) Die traditionelle Konjunkturumfrage zum Jahresende führte der Unternehmensverband Ratingen e.V. (UVR) in diesem Jahr zum fünfzehnten Mal bei seinen Mitgliedern durch. Die durchschnittliche Geschäftslage ist nicht mehr ganz so positiv wie im Vorjahr ist, dafür sind die Erwartungen an das Jahr 2020 besonders hoch.