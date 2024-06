50 Jahre Kommunale Neugliederung Als Ratingen das „D“ im Kennzeichen verlor

Die Ratinger zeigten sich bis 1975 noch großstädtisch, zumindest auf den Kennzeichen ihrer Autos mit dem großen D vorneweg. Die Straße an der Post in Ratingen Mitte hieß noch Speestraße und Mettmann war halt eine Nachbarstadt. Dann man 1975 die Kommunale Gebietsreform und vieles wurde anders. Das Kennzeichen wechselte zu ME, die Speestraße wurde zur Poststraße, weil es sie bereits in Lintorf gab und die kleinere Nachbarstadt wurde plötzlich zur Kreisstadt.