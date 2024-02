Kunst in der Kneipe Ein Pils mit Kunst, bitte!

Ratingen · In der Kneipe Am Obertor können heimische Künstler in Zukunft ihre Arbeiten präsentieren. Hier hat die Arkadengalerie eine neue Heimat gefunden.

16.02.2024 , 16:00 Uhr

Pauline Kugler (l.) organisiert mit Wirtin und Künstlerin Eva Koch (r.) Kunst in der Kneipe. Norbert Thomann präsentiert seine Werke in der Kneipe Am Obertor. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Andrea Bindmann