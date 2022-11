Veranstaltung für Patienten : 360°-Klinik informiert über künstliche Kniegelenke

Ratingen Ein künstliches Kniegelenk kann bei fortgeschrittener Arthrose die Schmerzen deutlich verringern und die Lebensqualität verbessern. Welche Möglichkeiten es gibt, erklären Experten.

() Viele Menschen leiden im Alter unter andauernden Knieschmerzen. Diese sind oft die Folge einer fortgeschrittenen Arthrose. Ein künstliches Kniegelenk kann bei fortgeschrittener Arthrose die Schmerzen deutlich verringern und die Lebensqualität verbessern. In einer Patientenveranstaltung der Fachklinik 360° am Dienstag, 29. November, im Vortragsraum „Altes Labor“ an der Rosenstraße 2 in Ratingen informieren Dr. Arik Drebes, Leiter des zertifizierten Endoprothetik-Zentrums der Fachklinik 360°, und sein Team über das künstliche Kniegelenk.