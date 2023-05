Beirat tag in der Stadthalle Klimaschutzkonzept wird öffentlich vorgestellt

Zunächst referiert der städtische Klimaschutzmanager Benjamin Reichpietsch über die Klimaschutzaktivitäten der Stadt Ratingen im Jahr 2022. In einem jährlichen Bericht wird seit 2018 der aktuelle Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Integrierten Klimaschutzkonzept (IKK) dargestellt. Reichpietsch wird in seinem Vortrag auch eine Bilanz ziehen, da die Umsetzung des aktuellen IKK in diesem Jahr abgeschlossen wird. Außerdem wird er auf die Aufstellung eines neuen Integrierten Klimaschutzkonzeptes eingehen.