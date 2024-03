Weitere Ideen gesucht Klimaschutz beginnt vor dem Rathaus

Beispielsweise zum Ratinger Rathaus. „Das Rathaus hätte von Anfang an mit weniger Beton und Glas geplant werden müssen. Jetzt, wo wir es in dieser Form haben, wären Fassadenbegrünung und insektenfreundliche Pflanzkübel super. So könnte Beton beschattet werden und das zu starke Aufheizen reduziert werden.“, lautet ein Vorschlag. Ein anderer schreibt zum Rathaus: „Der gesamte Bereich ist eine trostlose Betonwüste. Wenn schon die Möglichkeit einer Tiefenbepflanzung aufgrund einer Tiefgarage nicht gegeben ist, dann darf man an alternativen Möglichkeiten nicht sparen. Pflanzkübel, Spaliere, Ampeln, Ranken und das ganze mit möglichst heimischen, insektenfreundlichen Pflanzen.