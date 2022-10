Sitzung in der Stadthalle : Klimabeirat blickt nach Monheim

Sitzung in der Stadthalle

Ratingen Kann die öffentlich Nahverkehr dort ein Vorbild für Ratingen sein? Dabei geht es auch um den Einsatz von autonomen Bussen im ÖPNV.

(RP) Die nächste Sitzung des Klimabeirates der Stadt Ratingen findet am Donnerstag, 27. Oktober, ab 19 Uhr in der Stadthalle statt. Die Mitglieder und Gäste sowie alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, an der öffentlichen Sitzung teilzunehmen.