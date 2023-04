Kultur in Ratingen Ratinger Theatermacher inszeniert Arthur Millers Hexenjagd

Die Aufführung findet am Freitag, 28. April, und am Samstag, 29. April, um 19.30 Uhr sowie am 30. April um 18 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum in Ratingen-Hösel, Bahnhofstraße 175, statt. Karten für die Aufführung sind ab sofort im Internet erhältlich. Die Eintrittspreise sind zwischen fünf und 35 Euro frei wählbar.