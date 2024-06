Das Kleine Theater Nebenan in Ratingen wurde 2020 von Schauspieler und Regisseur Michael Schäfer gegründet. Es knüpft mit der Wiederaufnahme von „Hexenjagd“ damit an den Erfolg seiner letzten Inszenierung „Der Kredit“ an, die Anfang Juni Premiere hatte und im September ebenfalls wieder zu sehen sein wird.