Kultur in Ratingen Kleines Theater kehrt auf Bühne zurück

In Daniel Glattauers intelligentem und humorvollem Stück „Die Wunderübung“ begleiten die Zuschauer ein Ehepaar, das in einer Beziehungskrise steckt und sich mithilfe eines Paartherapeuten auf die Reise durch die Tücken moderner Partnerschaften begibt und dabei den Therapeuten an den Rand des Wahnsinns bringen. Daniel Glattauer entführt in eine Welt voller Wortwitz und Herzlichkeit, während die Charaktere nach Lösungen für ihre Probleme suchen. Ein Stück, das unterhaltsam und zugleich tiefgründig ist.