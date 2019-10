Ratingen : Kleine Hilfen auf dem Weg zum Job

Schüler probieren Berufe und Handwerk aus – hier am Stand von Barwig & Fuchs mit Jörg Fuchs (Mitte). Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Rund 450 Schüler waren auf dem Berufsparcours der Allianz Bildung & Lernen unterwegs.

In der Gebrauchtwagenhalle des Autohauses Sahm präsentierten sich an 22 Parcours-Stationen Firmen aus der Region und stellten ihre Gewerbe vor, mehr als doppelt so viel wie bei der ersten Veranstaltung vor drei Jahren. Schüler und Schülerinnen der Martin-Luther-King-Gesamtschule, der Käthe-Kollwitz-Realschule, der Friedrich-Ebert-Realschule, des Adam-Josef-Cüppers-Berufskollegs, der Boje, der Diakonie und der Gesamtschule Heiligenhaus konnten daher dank dieser Initiative einen Vormittag lang unterschiedlichste Berufsfelder kennenlernen und berufstypischen Übungen praktisch ausprobieren.

Etwa zehn Minuten pro Tisch konnten sich die Schüler in insgesamt drei Durchläufen als Tischler, Dachdecker, Maler und Lackierer, Elektroniker, Mechatroniker, Mechaniker, Solartechniker, aber auch Drogist, Augenoptiker, Waldpädagoge, Forstwirt, Industriekaufmann oder Fachinformatiker versuchen. Es wurde fachmännisch gehämmert, gehobelt, entgratet, geschraubt, lackiert, gelötet, geprüft und montiert.

INFO Was der Ratinger Verein leistet Angebot Es gibt den sogenannten Berufecheck, bei dem Betriebe in die Schule kommen, um Berufe vorzustellen oder auch Betriebsbesichtigungen, wo direkt vor Ort ein Betrieb kennengelernt werden kann. Perspektive Außerdem gibt es Job-Coaches, die die Schüler bei ihrer Berufsfindung begleiten und helfen, auch einmal über den Tellerrand hinaus zu schauen.

Manch ein Schüler lernte dabei einzelne Werkzeuge erst einmal kennen. Das konnten sie beispielsweise am Tisch von der ABB AG, denn dort galt es, Platinen eines kleinen LED-Bausatzes zu löten. Wie geht man mit Akkubohrer, Schrauber oder Senker um? Das lernten die Schüler bei Jörg Fuchs vom Metallbauunternehmen Barwig & Fuchs, wo es darum ging, eine Spardose aus vorgefertigten Metallbauteilen zusammenzuschrauben. Kaufmännisch ging es bei der Coronex Electronic GmbH zu. Dort mussten die Schüler einen Lieferschein mit der Rechnung vergleichen. Und es gab noch viel mehr zu erkunden. Das Angebot war so umfangreich, dass die Schüler eine Auswahl treffen mussten, was sie erkunden wollten.

Auch seitens der Unternehmer gab es eine Einschätzung des Geschickes und der Eignung für diesen Beruf. Beide Seiten hatten die Möglichkeit, einen ersten Eindruck voneinander zu gewinnen und erste Kontakte für Schülerbetriebspraktika, Schnuppertage und Ausbildung zu knüpfen. „Alle reden von Fachkräftemangel. Wir müssen aktiv etwas dagegen unternehmen. Darum präsentieren wir uns häufig auf Veranstaltungen wie dieser. Wenn wir heute nur einen der Jugendlichen für einen Praktikums- oder Ausbildungsplatz gewinnen können, dann hat sich der Tag für uns schon gelohnt“, sagte Metallbaumeister Jörg Fuchs.

Und was sagten die Schüler? „Es ist toll, das wir hier so viel ausprobieren können. Bisher dachte ich, dass mir handwerkliche Sachen gar nicht liegen. Aber es wurden mir einige Handgriffe gezeigt, und wenn man weiß, wie es geht, ist es gar nicht so schwer. Ich finde es gut, dass hier auch Azubis mit an Bord sind. Es ist einfacher, mit nahezu Gleichaltrigen zu reden, “ meinte Sophia.

Dass die Schüler und Ausbildungsbetriebe auf diese praktische und unmittelbare Weise zusammenkommen können, ist einem gut eingespielten Team zu verdanken. Organisiert wurde der Berufsparcours von der Allianz Bildung & Lernen (ABL), die technische Durchführung wurde durch das Technikzentrum Minden-Lübbecke sichergestellt.