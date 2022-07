Ratingen nachhaltig : Kleidertauschparty am Samstag im Huberts

Ratingen Mitmachen kann jeder. Die Kleidung muss jedoch sauber und gut erhalten sein. Maximal fünf Kleidungsstücke können abgegeben werden. Mitnehmen jedoch kann man mehr.

(RP) Die Aktion zur größten Kleidertauschparty Deutschlands findet am Samstag, 30. Juli, von 14 bis 17 Uhr auch in Ratingen statt, und zwar im Huberts an der Minoritenstraße 7.

Nach Berechnungen des Global Footprint Networks war der diesjährige internationale Earth Overshoot Day schon am 28. Juli – also der Tag, an dem die Menschen alle Ressourcen der Erde verbraucht haben, die eigentlich für ein ganzes Jahr zur Verfügung stehen. Wir leben und konsumieren deutlich über den Kapazitäten unseres Planeten. So kann es nach Meinung vieler nicht weitergehen Deswegen hat Greenpeace anlässlich dieses Tages eine Mitmachaktion ins Leben gerufen, mit dem Ziel, die größte Kleidertauschparty Deutschlands zu organisieren. Schnell ist klar gewesen, dass der Verein Ratingen.nachhaltig auch in Ratingen ein starkes Zeichen gegen „Fast Fashion“ setzen möchte und eine Party organisiert.