Kultur in Ratingen Duo verspricht hochklassigen Klavierabend

Daniela Schwarz studierte Musik an der Folkwang Hochschule Essen mit Hauptfach Klavier. Als mehrfache Preisträgerin nahm sie erfolgreich an Wettbewerben in den Bereichen Klavier Solo und Klavier Kammermusik teil. Sie ist seit 2011 an der Folkwang Universität der Künste als Dozentin für das künstlerische Fach Klavier tätig. Nach ihrer sprachdidaktischen Promotion und interdisziplinär angelegten Habilitation erforscht sie als Privatdozentin die Zusammenhänge von Sprache und Musik.