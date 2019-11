Lesung : Ostfriesen-Krimi im Stadttheater

Ratingen Klaus-Peter Wolf liest in Ratingen. Mehr als 60 seiner Drehbücher wurden verfilmt, darunter viele für „Tatort“ und „Polizeiruf 110“.

(RP) Am Mittwoch, 13. November 2019, 20 Uhr, liest Klaus-Peter Wolf aus „Todesspiel im Hafen“ im Stadttheater. Ostriesenkrimi-Autor Wolf signiert vor der Lesung, in der Pause und nach der Veranstaltung. Karten (zwölf Euro) sind in der Altstadt-Buchhandlung, Lintorfer Straße 15, im Ticketbüro der Stadt Ratingen und an der Abendkasse erhältlich.