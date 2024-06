Umfangreiche Arbeiten an Kita-Dach Kita-Kinder ziehen vorübergehend um

Jetzt, ein gutes halbes Jahr später, tropft es immer noch durch die Decke. In einem Schreiben an die Eltern kündigt die Stadtverwaltung eine „umfängliche Dachsanierung mit neuer Abdichtung“ an. Der genaue Termin für die Maßnahme stehe derzeit noch nicht fest, so die Stadt auf Nachfrage. Dieser hängt, so erfuhren die Eltern, von den Ausschreibungsergebnissen ab