Kita Tiefenbroicher Straße Kita-Dach dringend reparaturbedürftig

Wenn sich der Blick der Eltern, die in diesen Tagen ihre Kinder in die Kita an der Tiefenbroicher Straße bringen, zunächst besorgt nach oben richtet, kommt das nicht von ungefähr. Undichtigkeiten im Dach der Kita haben inzwischen für derart massive Schäden gesorgt, dass die Eltern um die Gesundheit und Sicherheit ihrer Kinder fürchten.