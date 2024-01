Ratingen Stadt vergibt Kita-Plätze

Der reguläre Vergabeprozess dauert sechs Wochen und läuft in drei Wellen ab. In jeder dieser drei Phasen gibt es automatisch die Chance auf Aufnahme des Kindes in einer Wunsch-Kita, ohne dass die Eltern erneut aktiv werden müssen. Sollten Eltern in der ersten Welle (1. bis 14. Februar) über den Kita-Planer im Kita-Portal der Stadt Ratingen eine Absage von einer Kita erhalten, an der sie ihr Kind angemeldet haben, so ist diese Absage nur vorläufig. Ihr Kind bleibt auf der Warteliste jeder Kita, für die es angemeldet ist, und behält somit die Chance, in der zweiten Vergabewelle vom 15. bis 28. Februar aufgenommen zu werden.