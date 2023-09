Einrichtung in Eggerscheidt Nachbesserungen an Kita-Anbau nötig

Der neue Kita-Anbau in Eggerscheidt an der Straße Zum Schluchtor war pünktlich mit Start des neuen Kita-Jahres am 1. August eröffnet worden. Klar war aber auch: Es ist noch nicht alles fertig. Das Außengelände musste noch hergerichtet werden, es fehlten noch Möbel. Die Bürger Union bemängelt nun die nach wie vor bestehenden Baurückstände und Mängel. Dadurch erscheine ein geordneter Betreuungs- und Erziehungsablauf kaum möglich.