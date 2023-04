Kirchenmusik in Ratingen In St. Peter und Paul wird Ostern mit Bach gefeiert

Am Ostersonntag sind die Sänger mit großer Orchesterformation – allesamt auf historischen Instrumenten – wieder zu Gast in St. Peter und Paul. In der Abendmesse am Ostersonntag um 18 Uhr singen sie die Osterkantate Nr. 66 „Erfreut euch, ihr Herzen“. In österlichem Dur nicht nur ein die Hoffnung symbolisierendes Tanzen, sondern in den Arien und Rezitativen fast eine geistliche Bühnenmusik: wo die Furcht in Altlage singt „Ich fürchte zwar des Grabes Finsternissen!“, entgegnet der hoffnungsvolle Tenor: „Ich fürchte nicht!“, so dass beide hinterher einstimmen können: „Nun ist mein Herze voller Trost!“