Kirchenmusik zu Ostern Orgeln erklingen wieder im Osterjubel

Am „Emmaustag“, dem Ostermontag, singt in St Suitbertus in der Familienmesse um 10.30 Uhr der Kirchenchor österliche Motetten und Liedsätze unter Leitung von Maria Platis. In St. Peter und Paul ist am Ostermontag, 1. April, um 12 Uhr Hochamt mit Bach-Kantate. Die Solisten von Vox luminis und das Bach-Orchester musizieren die österliche Choralkantate „Christ lag in Todesbanden“ BWV 4. In seinen frühen Jahren, vermutlich in Mühlhausen 1707/1708 komponierte Johann Sebastian Bach die Kantate und gab jeder Strophe des Luther-Chorals eine eigene musikalische Textausdeutung von Christus als dem Sieger über alle Banden des Todes.