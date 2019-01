Kirche und Politik: Kirche und Politik in 150 Jahren

Ratingen Das erste Treffen findet am Dienstag, den 22. Januar 2019, um 19.30 Uhr in der Versöhnungskirche Ratingen-West, Maximilian-Kolbe-Platz 18, statt.

(RP) „Auf dem Weg zur Minderheit!? — Kirche und Politik in den letzten 150 Jahren“ — um dieses Thema geht es an vier Gemeindeabenden in der Versöhnungskirche West, Maximilian-Kolbe-Platz. Das erste Treffen findet am Dienstag, den 22. Januar 2019, um 19.30 Uhr in der Versöhnungskirche Ratingen-West, Maximilian-Kolbe-Platz 18, statt. Alle Interessierten sind herzlich dazu eingeladen. „An vier Abenden untersuchen wir Grundlinien des Verhältnisses von Politik und Kirche aus den letzten 150 Jahren. Dabei zeigen wir jeweils verfassungsrechtliche Komponenten und theologische Perspektiven auf“, so Dieter Pohl, Landespfarrer i.R. Referenten sind außerdem Matthias von Prónay, Lehrer für Ökonomie und Politik am Berufskolleg, und Matthias Leithe, Pfarrer an der Versöhnungskirche.