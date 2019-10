Ratingen : Kirche lädt zum Reformationsmahl ein

Ratingen „Mahlzeit Dr. Luther“ heißt es am 31. Oktober bereits zum siebten Mal in der Stadtkirche.

„Mahlzeit Dr. Luther“ ist eine jährliche Veranstaltung, die vielen so richtig gut schmeckt. Vielleicht weil sie so einfach, so naheliegend, so simpel ist. Rund zweihundert Menschen finden an einer großen Tafel zusammen, sie lauschen den Worte eines Redners zu einem aktuellen Thema, essen dann gemeinsam und kommen dadurch miteinander in den Dialog. „Im vergangenen Jahr hatten wir das Thema Inklusion, in diesem Jahr wird es um den Klimaschutz, um die Schöpfung, um Fridays for Future gehen“, erläutert Dr. Gert Ulrich Brinkmann, Pfarrer an der Stadtkirche, „dazu haben wir einen hervorragenden junge Redner eingeladen, Leonard Ganz.“ Der 20jährige Fridays for Future-Aktivist und Düsseldorfer Student der Sozialwissenschaften wird die etwa zwanzigminütige Tischrede halten und darin sicherlich zahllose Impulse als Grundlagen für spätere Tischgespräche liefern, die dann bei indischer Kürbissuppe stattfinden könnten. „Passend zum Thema haben wir auf saisonale und regionale Zutaten geachtet“, informiert Pfarrer und Hobbykoch Frank Schulte.