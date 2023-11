An(ge)dacht Total digital?

Der größte Teil der Anmeldungen für die Seniorenadventsfeier am 13. Dezember in der Paul-Gerhardt-Kirche ist schon da. Ich stelle fest: Die allermeisten Besucher haben sich mit dem beigefügten Anmeldezettel angemeldet. Zwei Anmeldungen kamen per Telefon. Und acht Anmeldungen kamen per E-Mail.