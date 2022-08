Kino in Ratingen und Mettmann : Kinobetreiber haben volles Programm

Vater und Sohn Rüttgers laden ein zum Kinofest. Sie haben die deutschlandweite Veranstaltung nach Mettmann geholt. Foto: Valeska von Dolega

Ratingen/Mettmann Weltspiegelspiegel-Betreiber planen ein Kinofest in Mettmann und Zeittunnelflimmern in Wülfrath. Im Dezember soll dann nach dem Umbau das Kino Ratingen ans Netz gehen. Noch stimmt der Zeitplan.

Sind hochsommerliche Temperaturen von 35 Grad im Schatten anmoderiert, ist einer der schönsten Plätze im Kino. Das ist in Mettmann nämlich bestens klimatisiert. Jenseits dieses Komforts locken Thomas Rüttgers und Sohn Julian, Betreiber des Weltspiegels und künftig auch des Ratinger Kinos, mit einem Ereignis-Marathon.

Doch zunächst der Blick nach Ratingen. Bekanntermaßen haben die beiden Cineasten aus Mettmann den Betrieb an der Lintorfer Straße gepachtet. Seit 1. August wird abgerissen, um zwei Säle à 52 Plätze nach dem neusten technischen Stand aufzubauen. „Und es ist wie immer, wenn man loslegt: Es gibt Überraschungen“, erklärt Rüttgers sen. zu „mit Asbest verarbeiteten Teilen“ am Glaskasten im Foyer. Eine aufs Material spezialisierte Firma ist zur fachgerechten Demontage des Materials bestellt, voraussichtlich in der kommenden Woche erfolgt der Abtransport. Um mit dem Zeitplan nicht in Verzug zu geraten, sind viele der anderen Arbeiten neu terminiert worden, „spätestens im Dezember ist die Wiedereröffnung“. Auch die bereits seit einem Jahr laufenden Arbeiten an der Außenfassade des denkmalgeschützten Hauses, bringen das Zeitkonzept nicht aus dem Rhythmus. „Wir sind im Zeitplan“, sagt Thomas Rüttgers.

Und nun zum Ereignis-Marathon: „Was sich in Frankreich längst als ‚Fête du cinema‘ etabliert hat, bieten wir nun zum ersten Mal an“, kündigen die beiden das Mettmanner Kinofest an. Samstag, 10., und Sonntag, 11. September, kosten alle Karten für sämtliche Plätze und Vorstellungen fünf Euro. „Im Programm sind nicht nur die regulären Filme, sondern viele Leckerbissen drumherum“, macht Julian Rüttgers Appetit. Exklusiv für den Kreis Mettmann dabei Doris Dörries „Freibad“ sowie eine aufgearbeitete und außerdem erweiterte Version des Sci-Fi-Klassikers „Der Zorn des Khan“ – Trekkies wissen: Das Leinwandabenteuer feiert 40. Geburtstag. „Wir haben die Technik, wir haben das Equipment, also zeigen wir diesen Start Trek-Klassiker“, erläutern die Rüttgers, was dieses Festival neben dem Entertainment der Besucher noch erreichen will. „Wir wollen zeigen, was Kino kann“, unterhalten, mitreißen und Emotionen freisetzen in Zeiten, die maßgeblich von Krieg, Energiekrise und Inflation geprägt sind.

Neben dem zweitägigen Festspektakel, Preview inklusive, gibt es „als Drumherum Führungen und einen Blick hinter die Kulissen“, deutet Rüttgers sen. eine „Zeitreise“ an. Dabei stehen dann ein 35-Millimeter-Projektor im Vergleich zur Laser-Projektion, werden die Finessen der D-Box erläutert und führt die Klebepresse zurück in die Vergangenheit.

Kino, so betonen die beiden und machen Werbung in eigener Sache, sei Teil der Kultur. Doch seit der Pandemie fehlen Besucher und ein bisschen auch das Material – schließlich wurde in den vergangenen Jahren reduziert an Sets gearbeitet. Doch die beiden Kino-Enthusiasten besuchten zuletzt die Filmmesse Köln und „haben gutes Material“ für die kommenden Monate.