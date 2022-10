Ratinger Kino : Kinobetreiberinnen noch einmal preisgekrönt

Gabriele Roßlenbroich (l.) und ihre Schwester Margarete Papenhoff hatten in Berlin einen strahlenden und eleganten Auftritt. Foto: Veranstalter

Ratingen Bei der Verleihung der Kinoprogramm- und Verleiherpreise der Bundesregierung in Berlin gingen zwei Preise nach Ratingen. Ein krönender Abschluss für Gabriele Rosslenbroich und Margarete Papenhoff.

Das war zum Abschluss noch einmal ganz großes Kino für die ehemaligen Ratinger Kinobetreiberinnen Gabriele Rosslenbroich und Margarete Papenhoff. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause hat Kulturstaatsministerin Claudia Roth in Berlin die Kinoprogramm- und Verleiherpreise der Bundesregierung vergeben und die beiden Schwestern waren wieder einmal dabei. Diesmal aber zum letzten Mal als Preisträgerinnen, denn die Schwestern haben ihr Kino an der Lintorfer Straße im Sommer an die Familie Rüttgers übergeben.

Bei der feierlichen Preisverleihung im Kino International wurden 209 Programmkinos für ihr Vorjahresprogramm ausgezeichnet. Insgesamt überreichte die Staatsministerin Preisgelder in Höhe von 1,8 Millionen Euro. Insgesamt 10.000 Euro gingen nach Ratingen. 7500 Euro für das aktuelle Jahresfilmprogramm und 2500 Euro für das Kinder- und Jugendfilmprogramm. „Das war ein krönender Abschluss unserer langen Zeit im Kinogeschäft“, sagt Gabriele Rosslenbroich auch im Namen ihrer Schwester.

Kulturstaatsministerin Claudia Roth: „Wenn wir heute Abend die besten Kino- und Verleiherprogramme des vergangenen Coronajahres auszeichnen, würdigen wir vor allem die vielen Menschen, die für das Überleben der Kinos in Deutschland gekämpft haben. Allen unternehmerischen Risiken zum Trotz haben die Kinobetreiber und Verleiher dem deutschen und europäischen Film auch in dieser schweren Krise die Bühne bereitet, die er verdient. Viele von ihnen haben sich weiter für das Arthouse-Kino engagiert, das in unvergleichlicher Weise Raum bietet für künstlerisch Unerwartetes, Störendes und Inspirierendes. Damit haben sie auch in Zeiten mager gefüllter Kinokassen für die Vielfalt des kulturell anspruchsvollen Kinos gesorgt. Diese Vielfalt wollen wir bewahren. Deshalb wird der Bund auch künftig verlässlicher Partner sein, wenn es darum geht, das Kino in der Fläche und insbesondere das Arthouse-Kino auch in Konkurrenz zu den großen Streaming-Plattformen zukunftsfähig zu halten. Das gilt umso mehr angesichts der Energiekrise, in der wir mit Hochdruck an weiteren Förderinstrumenten arbeiten.“

Der Spitzenpreis für das beste Jahresfilmprogramm 2021 ging in diesem Jahr mit 20.000 Euro an das Luna Filmtheater in Ludwigslust. 10.000 Euro und damit den Spitzenpreis für das beste Kinder- und Jugendfilmprogramm erhielt das Casablanca Kino in Oldenburg. Mit dem Spitzenpreis für das beste Kurzfilmprogramm wurde das Casablanca in Ochsenfurt geehrt. Das beste Dokumentarfilmprogramm 2021 bot das Lichtspiel in Bamberg. Beide Preise sind ebenfalls mit 10.000 Euro dotiert.