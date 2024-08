Die Royal Opera kommt nach Ratingen Ballettklassiker auf der Kinoleinwand

Ying Fang gibt ihr lang erwartetes Debüt an der Royal Opera als Susanna an der Seite der ehemaligen Jette Parker-Künstlerin Jacquelyn Stucker als Gräfin. Dirigentin Julia Jones leitet eine internationale Besetzung, darunter Luca Micheletti als Figaro, Huw Montague Rendall als Graf Almaviva und Ginger Costa-Jackson, die ihr Debüt an der Royal Opera als Cherubino gibt.