Kinder : Kinder freuen sich auf Schatzsuche in Eggerscheidt

Kinder freuen sich auf Schatzsuche in Eggerscheidt

Auch Burg Gräfgenstein will von Kindern entdeckt werden. Foto: RP/Stadt Ratingen/Jugendamt

Ratingen-Eggerscheidt Die neue Terminübersicht ist soeben erschienen und hält wiederum einige Überraschungen bereit.

(RP) „Spaß und Unterhaltung beim Eggerscheidter Kindernachmittag“ – unter diesem Motto setzt das Jugendamt seine Veranstaltungsreihe immer donnerstags ab 15 Uhr im Treff am Hölenderweg 51 fort. Die neue Terminübersicht ist soeben erschienen und hält wiederum einige Überraschungen bereit.

So dürfen sich die kleinen Besucher am Donnerstag, 28. November 2019, auf das Herstellen von Marzipan und Pralinen freuen. Im weiteren Verlauf des aktuellen Programms werden Dresdner Stollen gebacken, Puzzles selber kreiert oder kleine Kommoden aus Holz gestaltet. Am Donnerstag, 12. Dezember 2019 werden unter Anleitung weihnachtliche Lebkuchenhäuser gebaut. Die Bausätze dafür stammen von „Lebkuchen-Schmidt“ aus Nürnberg.