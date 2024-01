Kindertheater in Ratingen Don Kidschote will Ritter werden

Im städtischen Jugendzentrum LUX an der Turmstraße 5 gastiert am Sonntag, 28. Januar, das Don Kidschote-Theater mit dem Stück „Don Kidschote will Ritter werden“. Die großen und kleinen Gäste erwartet um 14 und um 16 Uhr eine phantasievolle, lebendige und äußerst unterhaltsame Theatervorstellung mit vielen Mitmachaktionen für Kinder ab vier Jahren und natürlich für die ganze Familie.