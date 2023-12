Kindertheater im Lux Auf der Jagd nach dem perfekten Tannenbaum

Das städtische Jugendzentrum Lux an der Turmstraße 5 präsentiert in der Adventszeit ein weihnachtliches Theaterstück für Kinder. Am Montag, 11. Dezember, spielt das Düsseldorfer Theater „Die Mimosen“ das Stück „Der Weihnachtstraum des Tannenbaums“ – eine unterhaltsame Geschichte für die ganze Familie, in der mit einem Augenzwinkern die Jagd nach der perfekten Tanne aufs Korn genommen wird.