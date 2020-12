Ratinger Kinderschutzbund : Kinderschutzbund: Harte Arbeit in Corona-Zeiten

Ratingen Im Einsatz für Ratinger Kinder ist der Kinderschutzbund auf allen Ebenen weiter aktiv. Kürzlich auch bei der Ratinger-Online-Vorlesestunde. Kornelia Schröder liest aus dem Buch „Die vier Superhelden geben alles“ von Kerstin Lückel vor. Wer mal rein hören möchte, findet den Link dazu auf der Homepage des Kinderschutzbundes www.kinderschutzbund-ratingen.de .

(RP) Die Arbeit in der Beratungsstelle „Löwenherz“, der Anlaufstelle für Kinderschutz und beim Begleiteten Umgang läuft unter Einhaltung aller Hygienestandards in den Räumen des Kinderschutzbundes an der Düsseldorfer Straße weiter. Die Mitarbeiterinnen sind telefonisch und per E-Mail zu erreichen. Es können auf diesen Wegen Termine auch für persönliche Beratung vereinbart werden. Im Familientreff am Berliner Platz können Kinder nach Voranmeldung (Zahl der Kinder ist beschränkt) weiter spielen.