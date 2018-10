Ratingen: Kinderhaut vor Herbstsonne schützen

Ratingen Sonne im Herbst tanken, aber nur mit Schutz.

„Eltern sollten mit ihren Kindern so viel Zeit wie möglich draußen verbringen“, rät Dr. Hermann Josef Kahl, Pressesprecher des BVKJ. Denn die UV-Strahlung regt die Bildung von Vitamin D an. Die ist wichtig für den gesunden Knochenaufbau. In den Herbstmonaten scheint die Sonne zwar nicht mehr ganz so stark wie an den heißen Tagen des Hochsommer, allerdings kann die Sonneneinstrahlung laut Experten stärker sein als im Frühling, weil sich die Ozonschicht im Laufe der Jahreszeiten verändert.