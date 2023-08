Kreisdekanat Mettmann Kinderchöre treffen sich in St. Johannes in Lintorf

Lintorf · Für das Kreisdekanat Mettmann findet am Sonntag, 27. August, ein Kinderchortag in der Pfarrkirche St. Johannes, Pfarrer von Ars, Am Löken 67, in Lintorf statt. Über 100 Kinder, Jugendliche und Betreuer aus acht Pfarreien des Kreisdekanates Mettmann haben sich zu diesem Eventtag angemeldet: aus Ratingen, Velbert, Mettmann, Wülfrath, Erkrath-Hochdahl, Langenfeld-Richrath und Langenfeld-Wiescheid.

23.08.2023, 15:31 Uhr

Der Kinderchortag findet in St. Johannes in Lintorf statt. Foto: Blazy, Achim (abz)

Das Orga-Team rund um Regionalkantor Matthias Röttger hat diesen Tag ganz bewusst unter das Motto: „Singing all together“ gestellt. Nach fast drei Jahren Corona-Pandemie war es ein Anliegen, die Kinder wieder zu einer größeren Gruppe zusammen zu bringen, den Austausch zu fördern und vor allem den Sängerinnen und Sängern Freude an ihrem Singen und Bestärkung in ihrem Hobby zu geben. Neben vielen neuen Liedern warten viele Aktionen, Spiel und Spaß auf die Kinder und Jugendlichen, die in zwei Altersstufen proben werden. Der Tag beginnt um 14 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes, dann gibt es diverse Proben und Spielangebote auf dem gesamten Gelände und der Tag endet mit einem Abschlussgebet und einer Aufführung der „besten Songs“ um 17.30 Uhr mit Kreisdechant Daniel Schilling.

(RP)