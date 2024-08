Lernen, forschen, selbermachen Eine Ausstellung speziell für junge Entdecker

„Kinder und Jugendliche brauchen in unserer Gesellschaft mehr Räume, in die sie sich zurückziehen können, in denen sie in ihrem eigenen Tempo und nach ihren eigenen Interessen lernen, forschen und sich austauschen können“, so das Oberschlesische Landesmuseum. Ein solcher Raum ist mit der Ausstellung „Jesderkusch! Oder die verzwickte Geschichte Oberschlesiens“ entstanden und bereichert die Vermittlungsarbeit des Oberschlesischen Landesmuseums.