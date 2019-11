Session : Kinder wecken den Hoppeditz in der Manege auf

Kinder wecken den Hoppeditz in der Manege auf

(RP) „Hoppeditz – Wach auf!“, wird es am Samstag, 16. November, heißen, wenn beim Ratinger Kinderkarnevalskomitee (RaKiKa) der Stadt Ratingen der Startschuss zur närrischen Session erfolgt.

Das künftige Kinderprinzenpaar Jonas II. (Bös) und Nele I. (Matyssek) freut sich schon sehr auf seine närrische Regentschaft und stellt sich beim traditionellen Hoppeditzerwachen im Jugendzentrum Manege an der Jahnstraße 28 in Lintorf den Besuchern vor.

Mit von der Partie sind auch die Schirmherren, in diesem Jahr und bereits nach zehn Jahren zum zweiten Mal, kommen sie von der Sparkasse Hilden, Ratingen, Velbert.

Der RaKiKa startet in der Manege in diesem Jahr bereits um 11.11 Uhr mit einem bunten Fest in die neue Session, zu dem alle herzlich eingeladen sind. Gegen eine kleine Aufwandsentschädigung werden für alle Getränke, süße Waffeln und Hot Dogs angeboten.