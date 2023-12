Konzert in der Stadthalle Kinder- und Jugendchor singt Weihnachtslieder

Eine breite Palette unterschiedlicher Chorlieder präsentieren die Jugendlichen des Ratinger Kinder- und Jugendchores. Klassisches Weihnachten klingt in „Freu Dich, o Welt“ und „Es ist ein Ros‘ entsprungen“ an. In einem zeitgemäßen Arrangement sind keltische und französische Weihnachtslieder zu hören, außerdem Musik aus den Weihnachtsfilmen „Polarexpress“ und „Kevin – Allein zu Haus“. Mit „Weihnachtslieder singen“ des A-cappella-Pop-Quartetts „Maybebop“ fällt auch ein leicht ironischer Blick auf das vorweihnachtliche Treiben mit seinen fieberhaften Zügen.