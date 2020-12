Statt Weihnachtskonzert : Kinder- und Jugendchor singt auf CD

Die Weihnachts-CD ist im Handel erhältlich. Foto: RP/Chor

Ratingen Das traditionelle Weihnachtskonzert muss in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Doch musikalisch ist der Chor trotzdem präsent.

(RP) Traditionell findet am dritten Sonntag im Advent das Weihnachtskonzert des Ratinger Kinder- und Jugendchores statt. Eigentlich. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Zusammen mit seinen „Freunden und Förderern des Ratinger Kinder- und Jugendchores“ hat der Chor daher nach Alternativen gesucht.

„Wir sitzen zusammen und feiern Advent…“ - so beginnt das Lied, mit dem die Chöre der städtischen Musikschule seit mehr als 20 Jahren ihr Weihnachtskonzert eröffnen. Chormusik aus vielen Jahrhunderten und verschiedensten musikalischen Stilrichtungen waren in diesen Konzerten zu hören. Auch Musiktheateraufführungen waren dabei. Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis 25 Jahren haben zusammen mit vielen musikalischen Gästen ihr Publikum auf das bevorstehende Weihnachtsfest eingestimmt. In diesem Jahr ist das in dieser Form leider nicht möglich.

Die Probenarbeit der Chorgruppen ist seit dem Frühjahr nur eingeschränkt oder gar nicht möglich. Auch die bei den Chormitgliedern begehrte Probenfreizeit in den Herbstferien musste ausfallen. Das bedeutet aber nicht, dass nichts passiert ist, wie der Förderverein des Chores in seiner Jahreshauptversammlung feststellen durfte. So wurde mit finanziellen Mitteln des Fördervereins eine neue Digitalorgel angeschafft. Sie kann hoffentlich bald in einem Konzert präsentiert werden.

Schon 2019 hat der Förderverein die CD-Produktion des weihnachtlichen Musicals „Ebenezer Scrooge“ finanziert. Dieses Musical des Chorleiters Edwin Pröm wurde im Weihnachtskonzert im Jahr 2016 in der Dumeklemmerhalle uraufgeführt und erzählt eine Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Die Geister der Weihnacht verwandeln den geizigen Geschäftsmann Ebenezer Scrooge in einen Mann, der Weihnachten wie kein anderer zu feiern weiß.